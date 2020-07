Calciomercato Inter e Milan, UFFICIALE: Sarr lascia il Nizza

Accostato a Milan ed Inter, Malang Sarr ha ufficialmente lasciato il Nizza con cui non ha rinnovato il contratto: ora può arrivare a parametro zero.

Tra i prospetti più interessanti del calcio francese, ora Malang Sarr può far scatenare attorno a sé una vera e propria bagarre. E in tal senso Milan ed Inter sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il giovanissimo difensore francese, centrale in grado di giocare anche a sinistra. Sarr ha infatti ufficialmente lasciato il Nizza, con un messaggio di addio sui social ed ora è attualmente svincolato. Può dunque approdare a parametro zero in Serie A, ma rossoneri e nerazzurri devono stare attenti alla concorrenza dello Schalke 04.

“Rimarrò per sempre un giocatore del Nizza. Si tratta del club della mia città, del club della mia vita. Non vedo l’ora di sapere che cosa mi riserva il futuro” ha dichiarato il giovane difensore transalpino. Chissà che il futuro non possa riservargli le porte della Serie A.

