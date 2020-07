Milan-Juventus, mano di Bonucci: il Var dà il rigore

In Milan-Juventus intervento del Var che rettifica la decisione di Guida e assegna il calcio di rigore per un tocco di braccio di Bonucci

Episodio da moviola al 15′ del secondo tempo di Milan-Juventus. Con il punteggio di 2-0 per i bianconeri, l’arbitro Guida ammonisce Rebic per un presunto tocco di mano nell’area bianconera. Il direttore di gara è però richiamato al Var e va a rivedere a bordo campo le immagini. L’on-field review spinge il fischietto a cambiare la sua decisione: tolto il giallo a Rebic (tocco di petto) e calcio di rigore per il Milan considerato che la palla toccata dall’attaccante rossonero finisce sul braccio di Bonucci. Dal dischetto si presenta Ibrahimovic che non fallisce.