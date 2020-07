Serie A, Milan-Juventus 4-2: la cronaca della partita

Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Meazza’ tra le squadre di Pioli e Sarri in tempo reale.

Il Milan affronta la Juventus nel big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Reduci dal bel successo in casa della Lazio, i rossoneri di Pioli vanno a caccia di un altro risultato di prestigio per blindare il posto in zona Europa League e vendicare l’eliminazione in Coppa Italia. I bianconeri di Sarri, invece, vogliono continuare il filotto di vittorie di fila dopo lo stop per il coronavirus per avvicinarsi sempre di più al nono scudetto consecutivo. All’andata la ‘Vecchia Signora’ si impose 1-0. Calciomercato.it vi offre la gara del ‘Meazza’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paqueta, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

CLASSIFICA: Juventus punti 75, Lazio* 68, Inter 64, Atalanta 63, Roma 48, Napoli 48, Milan 46, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Parma 39, Cagliari 39, Fiorentina 34, Udinese 32, Sampdoria 32, Torino 31, Lecce* 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal 19.