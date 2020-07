Coronavirus, Brasile: positivo il presidente Bolsonaro

Brasile, il presidente Bolsonaro positivo al Coronavirus: aveva definito la malattia un “piccolo raffreddore”.

Continua a divagare il Coronavirus nel mondo. Tra i paesi più colpiti c’è sicuramente il Brasile. E tra i contagiati figura anche il presidente Jair Bolsonaro. A dare l’annuncio ‘Cnn Brasil’, con la conferma data dallo stesso capo di Stato, che aveva dichiarato di avere 38 di febbre e dolori muscolari, precisando “che la temperatura era scesa” e che stava assumendo compresse di idrossiclorochina. Positivo il risultato al tampone a cui Bolsonaro si era sottoposto alcuni giorni fa. Il presidente aveva descritto la malattia come un “piccolo raffreddore”. La scorsa settimana, in occasione del 4 luglio, aveva partecipato a un barbecue all’ambasciata americana senza indossare la mascherina. Dal Brasile, in esclusiva a Calciomercato.it, il giornalista brasiliano Gabardo aveva già sottolineato come il presidente sottovalutasse il problema del Covid-19.