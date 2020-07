SONDAGGIO CM.IT – Serie A, Juve a +7: si complica la rincorsa della Lazio

I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi sulla corsa scudetto tra Juventus e Lazio dopo le gare di ieri

Giornata da incorniciare per la Juventus quella di ieri. I bianconeri hanno infatti vinto il derby della Mole con un netto 4-1 prima di apprendere della sconfitta della Lazio all’Olimpico contro il Milan. Due risultati che combinati portano al +7 di Ronaldo e soci in classifica sui biancocelesti. I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi proprio sulla corsa scudetto con il 60% che ritiene il margine attuale troppo ampio da recuperare per la compagine di Inzaghi. Per il 16,5% c’è anche l’Inter ancora in corsa.



