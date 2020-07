Lazio, Inzaghi: “Non siamo stati fortunati, ma non ci arrendiamo”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta con il Milan di questa sera.

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la sconfitta col Milan: “La sconfitta pesa per la classifica e per la rincorsa alla Juventus, ma avevamo delle difficoltà oggettive e non siamo stati fortunati negli episodi chiave. I primi due gol sono arrivati da autorete e rigore… Il ko è pesante, ma non molleremo niente. Dobbiamo recuperare qualche calciatore ora non disponibile, giocare quattro gare in meno di due settimane non è semplice”.

SCUDETTO – “Non abbiamo alcuna intenzione di mollare, continueremo il nostro percorso anche nelle difficoltà. Purtroppo forse perderemo anche Correa, dobbiamo cercare di dar spazio a tutti e recuperare chi è out”.

CORREA – “Se ci fossero stati Immobile e Caicedo non avrebbe giocato, ha dovuto stringere i denti, così come Leiva che ieri ha fatto il primo allenamento di 25 minuti dopo tanti giorni. Abbiamo tante problematiche che non ci volevano, dispiace non avere a disposizione tutte le rotazioni”.

