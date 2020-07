Juventus-Torino, contatto Belotti-Cuadrado: infuria ancora la polemica

Juventus-Torino continua a far discutere nonostante il punteggio netto a favore dei bianconeri: polemiche per un contatto Belotti Cuadrado

Il derby della Mole continua a far discutere: nonostante il 4-1 della Juventus sul Torino non mancano le polemiche anche il giorno seguente la stracittadina. In particolare ad aizzare gli animi è un contatto in area bianconera tra Cuadrado e Belotti. La moviola della ‘Gazzetta dello Sport’ considera il pestone del colombiano ai danni degli attaccanti possibile di essere sanzionato: “Al 72’ Belotti in area salta per agganciare un pallone, lo manca e va a terra – si legge sul quotidiano di Milano -, Cuadrado di spalle cadendo indietro pesta il piede del granata. La dinamica e il pallone che si allontana forse inducono Maresca a soprassedere, ma i frame mostrano il colpo per il quale – l’analisi della Rosea – concedere un rigore non sarebbe stato un errore”.

Non tutti però la pensano così e sui social i tifosi, soprattutto quelli bianconeri, accendono il dibattito: “La vostra malafede fa paura, già dal titolo subdolo Cuadrado su Belotti e i puntini di sospensione…” scrive un utente mentre un altro la vede proprio all’esatto contrario e parla di “assurdo rigore negato a Belotti”.

Ecco alcuni tweet sul contatto tra Cuadrado e Belotti:

Cuadrado su Belotti? Non uno ma due rigori contro? Sul serio? pic.twitter.com/WrETT4qT54 — Molta Halma (@MoltaHalma) July 5, 2020