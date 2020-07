Per la Juventus potrebbe diventare più complicata la pista che porta a Willian: il Chelsea spera ancora nel rinnovo del brasiliano

Niente Serie A per Willian, almeno non nella prossima stagione. Sembra essere arrivato ad un punto di svolta la trattativa per il brasiliano del Chelsea: i ‘Blues’ – come si legge sul ‘Sun’ – hanno accelerato per il rinnovo e le parti potrebbero chiudere in breve tempo. L’attaccante ex Shakhtar piace da tempo alla Juventus, con Sarri che già ha avuto modo di allenarlo proprio nella sua esperienza a Londra, ed è stato accostato anche all’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Reggiani a CM.IT: “Dybala più forte di Ronaldo e Messi”

A far gola, oltre alle indubbie qualità del calciatore, anche il suo contratto in scadenza che consentirebbe di prelevarlo a parametro zero. Il Chelsea però non ha mai perso le speranze di far rinnovare il calciatore. Il problema è rappresentato dalla durata del nuovo contratto, considerato che la società di Abramovich non offre legami lunghi per i giocatori over 30. Il calciatore chiede, invece, tre anni di contratto ma dopo la mini estensione per terminare la stagione, le parti sono tornate a parlarsi.