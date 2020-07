Calciomercato Milan, può riaprirsi l’ipotesi Bailly

Il Manchester United pronto a cedere in prestito Eric Bailly: Valencia vigile, ma sull’ivoriano ci sarebbero anche diversi club di Serie A.

Costato 38 milioni di euro nell’estate 2016, anche a causa di gravi infortuni il prezzo di Eric Bailly si è notevolmente abbassato. Il centrale ivoriano del Manchester United è legato al club inglese sino al 2022, ma potrebbe cambiare aria al termine della stagione. Come riferisce il ‘Sun’, Bailly infatti potrebbe partire in prestito. Anche nel corso di questa stagione, sempre per via di diversi infortuni, il classe 1994 ha disputato solo otto gare complessive. Chiuso da Lindelof e Maguire, Bailly potrebbe dunque essere ceduto a titolo temporaneo per avere più spazio. Ecco allora che diversi sarebbero i club pronti a fiutare l’affare.

Lo riferisce il ‘Sun’, che sottolinea come il Valencia sia particolarmente vigile e intenzionato a riportare in Spagna il difensore africano. Ma il ragazzo, accostato soprattutto al Milan in passato, piace anche in Italia. E proprio per i rossoneri potrebbe riaprirsi l’ipotesi Bailly. L’ivoriano è comunque un profilo giovane (ha 26 anni) e l’operazione del prestito potrebbe essere una formula gradita dai rossoneri. Attenzione però, perché dall’Inghilterra sottolineano come diversi siano i club di Serie A interessati. Su di lui potrebbe esserci anche l’interesse di Napoli e Roma, che con lo United ha già concluso la scorsa estate un’operazione simile per Smalling.

