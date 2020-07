L’attaccante argentino della Roma non le manda a dire: “Vai a giocare col Milan e con l’Inter e sembra il campo del Deportivo Moròn”.

Duro attacco al calcio italiano da parte di Diego Perotti, attaccante della Roma. L’argentino, intervistato da ‘Espn’ ha parlato così della differenza tra il calcio spagnolo e quello italiano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: “I campi sono un disastro. Vai a giocare col Milan e con l’Inter e sembra il campo del Deportivo Moròn (terza serie argentina). Non so se si tratta di una questione climatica o altro. In Spagna andavo a giocare con l’Almeria che era ultima e il campo era perfetto”.

Il paragone tra la Juve e l’Atletico Madrid: “Anche i difensori sono molto bravi. La Juventus sta andando molto bene perché ha uno stile simile all’Atlético Madrid, ma non è invincibile”.

Sugli infortuni: “Ho un rapporto molto brutto con gli infortuni, per quanto mi riguarda spesso sono di tipo muscolari. Non sono lesioni gravi, in un mese circa si recupera. Ma quando te ne arriva una dietro l’altra, ti stanca”.

