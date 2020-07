La Juventus pianifica un altro colpo a centrocampo dopo Arthur. Jorginho, Paredes e Aouar nel mirino del CFO bianconero Paratici

La Juventus non si fermerà al solo Arthur a centrocampo. Fabio Paratici ha in mente almeno un altro rinforzo di spessore per la mediana bianconera in questa sessione estiva del mercato. Il sogno della ‘Vecchia Signora’ resterebbe Pogba, ma sarà molto difficile intavolare una trattativa con il Manchester United e lo stesso campione del mondo a prezzi accessibili. Così la Juve – scrive ‘Tuttosport’ – sposterà le proprie attenzioni su altri obiettivi, tra cui spicca Jorginho.

Calciomercato Juventus: Jorginho, Paredes e Aouar per Sarri

L’italo brasiliano è un pupillo di Sarri e già nelle scorse settimane c’erano stati dei contatti come rivelato da Calciomercato.it. Il Chelsea però non ha nessuna intenzione di svendere l’ex Napoli, pagato 60 milioni di euro due anni fa. La Juventus può mettere sul piatto Rabiot, che in Premier piace anche all’Everton di Ancelotti. Un altro profilo nei radar della dirigenza della Continassa è Paredes: con il PSG e Leonardo i rapporti restano ottimi e i bianconeri potrebbero giocarsi le carte Douglas Costa, De Sciglio e Alex Sandro. Infine, la ‘Vecchia Signora’ continua a monitorare anche Aouar, gioiellino del Lione. Prezzo di partenza 40 milioni di euro, con Matuidi che può rientrare nell’affare.

