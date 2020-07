Atalanta-Napoli, Gattuso: “Troppe chiacchiere. Buttato via il match”

Le parole di Gennaro Gattuso al termine di Atalanta-Napoli, match che ha visto gli azzurri perdere contro la squadra di Gasperini.

Parla Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli ha commentato con l’amaro in bocca il ko di Bergamo contro l‘Atalanta: “Abbiamo cominciato a chiacchiere invece di stare sul pezzo. Sono molto arrabbiato, i gol ce li siamo fatti da soli – ammette il mister ai microfoni di ‘DAZN’ – L’Atalanta ha fatto poco, avevamo la partita in mano. Troppe chiacchiere, dovevamo fare le cose in modo migliore. Attacco? Con i giocatori di qualità che abbiamo avremmo dovuto fare meglio”.

ERRORI – “L’errore ci può stare, ma dopo abbiamo perso energie con l’arbitro, con il guardalinee. Non possiamo mollare, non voglio alcun calo ti tensione. I giocatori dopo i due gol presi abbiamo pensato solo a lamentarsi”.

BARCELLONA – “Dobbiamo arrivarci nel miglior mondo possibile, ci sarà caldo… oggi non ricordo un tiro in porta dell’Atalanta, abbiamo buttato via la partita che avevamo in mano. Non posso pensare adesso al Barcellona”.

