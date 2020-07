Serie A, Atalanta-Napoli 2-0: Pasalic-Gosens, vola Gasperini!

L’Atalanta di Gasperini batte il Napoli a Bergamo, in un match valevole per la 29esima giornata di Serie A. In gol Pasalic e Gosens

Non conosce sosta la cavalcata dell’Atalanta. La squadra di Gasperini ha battuto il Napoli per 2 a 0, in un match valevole per la 29esima giornata di Serie A. A Bergamo il primo tempo termina sullo 0-0, poi al 2′ della ripresa a sbloccare la partita è Marco Pasalic, bravo a sfruttare al meglio, di testa, un assist di Gomez.

Il raddoppio arriva 9 minuti dopo con il solito Gosens, che la mette dentro dopo un tiro mal riuscito di Toloi. Il Napoli prova a svegliarsi mandando in campo Lozano, tra i migliori, ma il risultato non cambia.

Gasperini batte così Gattuso e ritorna a soli quattro lunghezze dal terzo posto, occupato dall’Inter. Gli azzurri, invece, restano bloccati a 45 e Milan e Verona, adesso sono un po’ più vicini.

Atalanta-Napoli 2-0: 47′ Pasalic, 56′ Gosens

CLASSIFICA:

Juventus 72, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 60, Roma* 48, Napoli 45, Milan 43, Verona 42, Parma e Cagliari 39, Bologna 38, Sassuolo 37, Fiorentina e Torino 31, Sampdoria 29, Udinese* 28, Genoa 26, Lecce 25, Spal 19, Brescia 18

* una partita in meno

