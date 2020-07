Bologna-Cagliari è uno dei due anticipi del mercoledì della ventinovesima giornata di Serie A, calciomercato.it seguirà la gara in tempo reale

Reduci da due vittorie molto importanti rispettivamente contro Sampdoria e Torino, Bologna e Cagliari si trovano di fonte questa sera al Dall’Ara (ore 19.30), nella ventinovesima giornata di Serie A. Una sfida importante anche per misurare le ambizioni europee delle due squadre, separate da un solo punto in classifica (37 per gli emiliani, 38 per i sardi). Dopo i due successi consecutivi, Zenga proverà a calare il tris contro Mihajlovic, ma dovrà sfidare anche la tradizione, visto che l’ultimo successo cagliaritano in casa felsinea risale addirittura al 2010. Da allora sono arrivate cinque sconfitte e due pareggi. Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Cagliari

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Pellegrini; Simeone, João Pedro. All. Zenga

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus* 72, Lazio* 68, Inter 61, Atalanta 57, Roma 48, Napoli 45, Milan 42, Verona 39, Parma 39, Cagliari 38, Bologna 37, Sassuolo 34, Fiorentina 31, Torino* 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa* 26, Lecce 25, Spal 18, Brescia 18