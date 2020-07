Vulpis ha fatto il punto sul calciomercato Juventus e le super plusvalenze, le ultime

“Questa moda delle plusvalenze prima o poi eploderà in una bolla e qualcuno si farà male”. Marcel Vulpis, direttore di ‘Sporteconomy.it’, intervenuto al Terzo Tempo di Calciomercato.it, ha parlato delle operazioni economiche nel mondo del calcio: “Ancor prima di vincere lo scudetto sul rettangolo di gioco, sotto il profilo contabile la Juventus ha già vinto lo scudetto avendo superato, nella stagione 2019-2020, oltre 164 milioni di euro di plusvalenze. Un risultato recordo nella storia della presidenza Agnelli. Ma questo non è un elemento positivo perché queste sono operazioni che fanno anche i medi e piccoli club. Servono per aggiustare i bilanci. Anche la Juve utilizza la leva delle plusvalenze, è singolare che non ci sia un organismo di vigilanza che quantomeno faccia monitoraggio sulle plusvalenze”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

