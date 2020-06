Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, fa il punto sul mercato nel pre-partita di Torino-Lazio.

Così il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, sui temi di calciomercato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Torino–Lazio: “Kumbulla? Ci siamo incontrati col Verona. Marash ci interessa, è un giocatore che alla Lazio può essere una pedina importante per i prossimi anni ma è tutto da sviluppare ancora. – ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Non ci aspettavamo di chiudere giovedì quando ci siamo incontrati”.

E su Milinkovic: “No, non sono arrivate offerte, i tormentoni li fate voi. A volte ci sono cose vere e a volte no. Ma come ho detto in passato conta che il giocatore si sentano onorati di giocare per la Lazio. Ha un contratto lungo con noi, non c’è necessità di andare via ma allo stesso momento se ci sarà una proposta importante per lui o noi, la ascolteremo volentieri”.

