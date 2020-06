Il portiere Olsen lascia il Cagliari e fa ritorno alla Roma: niente prolungamento del prestito per lo svedese che non potrà giocare fino alla prossima stagione

Fine dell’avventura: Robin Olsen non ha prolungato il prestito al Cagliari e oggi lascia la Sardegna per far ritorno alla Roma. Il portiere danese, che non potrà giocare con i capitolini in questo finale di stagione, ha voluto mandare un messaggio di saluto ai sardi tramite Instagram: “È stata una stagione lunga e particolare fino alla fine – le parole del calciatore -. Sono orgoglioso del tempo trascorso qui: mi mancheranno i tifosi e i miei compagni di squadra. Sarò sempre riconoscente per l’affetto e per il sostegno ricevuti. Al Cagliari auguro buona fortuna per il resto della stagione”.

Olsen è arrivato l’estate scorsa al Cagliari per l’infortunio di Cragno: 19 le presenze collezionate in totale con le ultime partite in cui si è alternato con il compagno di squadra rientrato dal lungo stop.

Questo il post di Olsen: