Il Real Madrid è sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic ma Zidane lo ha bocciato. Il centrocampista piace anche alla Juventus e ad altri club. Ecco il suo prezzo

Il nome di Sergej Milinkovic–Savic continua ad alimentare le voci di calciomercato. Le ultime indiscrezioni legate al forte centrocampista della Lazio provengono dalla Spagna: secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il calciatore serbo continua ad essere nei radar del Real Madrid.

Il portale riporta, inoltre, che il prezzo fissato dal club di Lotito per la sua cessione sarebbe sceso da 120 milioni di euro a 90.

Milinkovic-Savic è un profilo che piace al Real Madrid ma non a queste cifre: Zidane è, infatti, convinto che con 90 milioni di euro si potrebbero raggiungere obiettivi migliori.

Una buona notizia per la Juventus, che da tempo segue il calciatore biancoceleste. Il no di Zidane è una sorta di via libera per gli altri club.

Ricordiamo che Milinkovic è stato accostato anche all‘Inter ma soprattutto al Psg. Leonardo è un suo grande ammiratore e in diverse sessioni di calciomercato ha provato a strapparlo a Lotito, senza però riuscirci.

