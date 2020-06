Zdenek Zeman ha parlato del momento dell’Atalanta e della ripresa dei campionati di Serie A: per il boemo stiamo vedendo “un calcio senza sale”.

L’Atalanta, nella rimonta con la Lazio, ha mostrato ancora una volta un livello di gioco e di forma straordinario. Zdenek Zeman ha commentato il momento della Dea ai microfoni di ‘Rai Radio1’, evidenziando la grande brillantezza del gruppo di Gasperini: “L’Atalanta per ora corre ancora, con quanto accaduto a Bergamo pensavo che non avessero avuto molto tempo per prepararsi e lavorare bene”.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Zeman contrario alla ripresa: “Mi auguro che non si riparta”

Sulla sfida tra biancocelesti ed orobici, l’allenatore ha detto: “Se Malinovskyi indovina quel gol… La Lazio ha aiutato i suoi avversari, dopo lo 0-2 pensavo potresse chiudere la sfida. Il campionato, in ogni caso, è ancora tutto da giocare perchè nemmeno la Juventus sta benissimo”. Sulla ripresa dei campionati, Zeman è rimasto scettico: “Vedo un calcio senza sale, come un piatto insipido. Senza gente non c’è spettacolo nè piacere”.

