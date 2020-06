PAGELLE E TABELLINO LECCE-MILAN 1-4: Calhanoglu uomo in più, Gabbia rimandato

Pagelle e tabellino di Lecce-Milan, match valido per la 27esima giornata di Serie A.

Tutto facile per il Milan. La squadra di Stefano Pioli riprende la corsa verso l’Europa League, battendo 4-1 il Lecce. Protagonista della partita Calhanoglu, con due assist. Ottima partita anche per Castillejo e Rebic. Male tutta la retroguardia del Lecce, in cui si salva il solo Babacar.

Ecco i voti:

Lecce

Gabriel 6 – Tre interventi di buon livello nel primo tempo. Sul tiro di Calhanoglu, in occasione del secondo gol, poteva fare di più.

Rispoli 5 – Peggior avversario non poteva capitargli. L’ex Palermo fatica non poco a contenere Theo Hernandez

Lucioni 4,5 – Lento e impacciato, fatica non poco contro gli attaccanti rapidi del Milan. Si perde Leao in occasione del quarto gol

Meccariello 5 – Un fuorigioco millimetrico gli nega la gioia del gol. Dietro affonda con il resto della retroguardia

Calderoni 5,5 – Dietro è quello che se la cava meglio ma non basta per la sufficienza

Mancosu 6 – Dal dischetto è preciso come sempre. Lascia immobile Donnarumma ma si vede poco nel corso della partita.

Petriccione 5 – Mancano i suoi tempi di gioco, tocca pochi palloni e il Lecce fatica a salire.

Tachtsidis 5,5 – La sua esperienza non lo fa affondare ma non riesce a strappare la sufficienza

Saponara 5 – Diversi errori tecnici, stavolta la legge dell’ex non paga. Giocare sulla sinistra non lo aiuta

Falco 5 – Sarebbe dovuto essere l’uomo in più del Lecce. Non riesce a giocare tra le linee come sa fare. Si perde tra le maglie bianche del Milan

Lapadula 5,5 – Ha la palla buona per il gol dell’1 a 1 ma spreca solo avanti a Donnarumma. Dal 46′ Babacer 6 – La sua fisicità dà una mano importante alla squadra, si procura il rigore e mette in difficoltà Gabbia

All.: Liverani 5 – Non c’è stasera il suo Lecce, quello che gioca bene e mette in difficoltà gli avversari. Salentini quasi mai pericolosi

Milan

Donnarumma 6 – Mai impegnato dal Lecce. Resta immobile in occasione del rigore ma contro uno specialista come Mancosu non era facile

Conti 6,5 – Fa il compitino in difesa non facendosi vedere mai in avanti, fino al 71′. Al suo primo affondo e cross trova l’assist vincente per Leao

Kjaer 6 – 40 minuti di buon livello per il centrale danese, puntuale negli interventi. Esce per infortunio. Dal 39′ Gabbia 5 – Pasticcia in occasione del rigore (forse un po’ generoso) e risulta impreciso in altre circostanze. Soffre la fisicità di Babacar.

Romagnoli 6 – Partita attenta del capitano, che non soffre le punte giallorosse.

Theo Hernández 6,5 – Solito treno sulla sinistra, nel primo tempo. Lo spagnolo dà una mano davanti facendo impazzire Rispoli, poi finisce la benzina.

Castillejo 7 – Nel primo tempo corre per due, si fa trovare pronto in occasione del gol che sblocca il match ed è attento in copertura. Dal 66′ Saelemaekers 6 – Ha tanta voglia e si vede ma quando entra la partita è già in cassaforte e ha poche occasioni per mettersi in mostra.

Kessie 5,5 – Recupera diversi palloni ma sbaglia spesso degli appoggi facili, mettendo in difficoltà i compagni. Dall’85’ Biglia s.v.

Bennacer 6 – Detta i tempi di gioco, come fa di solito, ma più di altri sembra pagare il lungo stop.

Bonaventura 6,5 – Si muove tanto ed è bravissimo a ribadire in rete una respinta corta di Gabriel, che riporta il Milan subito in vantaggio. Dall’85’ Paqueta s.v.

Calhanoglu 7,5 – Due assist e mezzo per il turco, il migliore dei suoi. Si muove tanto, dimostrando di avere il piede caldo. Come al solito dà una grande mano in fase difensiva.

Rebic 7 – Ha voglia di farsi perdonare il rosso contro la Juve, correndo per tutto il campo come un terzino, poi arriva il gol del 3-1. Impossibile per lui sbagliare. Dal 68′ Leao 6,5 – Al primo pallone toccato, di testa, la mette dentro.

All.: Pioli 6,5 – Anche senza Ibra si schiera con il classico 4-2-3-1, il Milan ha trovato i suoi equilibri, con un Calhanoglu in più. Il poker stasera farà certamente bene all’ambiente rossonero

Valeri 5,5 – Il rigore lascia tanti dubbi, forse andarlo a rivedere sarebbe stata la scelta più saggia.

TABELLINO

LECCE-MILAN 1-4

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Tachtsidis; Saponara, Falco; Lapadula. A disp.: Vigorito; Chironi, Radicchio, Vera, Paz, Rossettini, Shakhov, Colella, Maselli, Babacar. All.: Liverani

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Çalhanoğlu; Rebić. A disp.: Begović, Donnarumma A.; Calabria, Gabbia, Laxalt; Biglia, Krunić, Paquetá, Saelemaekers; Colombo, Leão, Maldini. All.: Pioli

Arbitro: Valeri di Roma

GOL: 26′ Castillejo (M), 54′ Mancosu (L), 55′ Bonaventura (M), 57′ Rebic, 71′ Leao (M)

AMMONITI: 48′ Lucioni (L), 63′ Gabbia (M)

ESPULSI: