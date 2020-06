Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta il preferito di Conte

Dalla Francia rilanciano Olivier Giroud per l’attacco dell’Inter. Ecco i dettagli

Non è un mistero, Conte vuole anche un vice Lukaku per la prossima stagione. Il preferito era Giroud fino al rinnovo – al giugno 2021 – dello stesso con il Chelsea. I ‘Blues’ hanno semplicemente esercitato l’opzione unilaterale per il prolungamento di un’altra stagione.

Calciomercato Inter, torna in auge Giroud: ma ora non è più un ‘affare’

Stamane ‘L’Equipe’, però, rilancia il nome del bomber francese per il ruolo di prima alternativa al numero 9 dell’Inter. Motivo? L’arrivo di Werner, che di fatto restringe le sue possibilità di scendere in campo dal primo minuto, non una bella notizia nell’anno che porterà all’Europeo. Tra l’altro i ‘Blues’ puntano a prendere anche un altro attaccante, sulla lista c’è anche il ‘nostro’ Immobile.

Già lo scorso aprile, comunque, Calciomercato.it aveva scritto che il rinnovo non chiudeva affatto le porte all’addio al Chelsea di Giroud, anche se prenderlo adesso non sarebbe più un affare. Se prima del prolungamento poteva essere ingaggiato a costo zero, al netto delle commissioni, ora la società di Abramovich pretenderebbe minimo 8 milioni per il cartellino. Una cifra importante per un 33enne, considerato poi il suo elevato ingaggio. Per la medesima fonte francese, a Giroud sono interessati pure Lazio (lo voleva già a gennaio), Roma e Borussia Dortmund.

