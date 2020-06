Il futuro di Gigio Donnarumma è ancora tutto da scrivere. Se l’estremo difensore dovesse lasciare il Milan, i rossoneri dovranno sostituirlo. Ecco l’ultima idea

Le prossime settimane saranno quelle del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 impone un incontro imminente tra le parti: serve fare chiarezza, una volta per tutte. Gazidis e i suoi uomini dovranno presentare il progetto Milan, cercando di essere convincenti, soprattutto con Mino Raiola. Il portiere, infatti, non ha mai nascosto la volontà di proseguire l’avventura in maglia rossonera, contrariamente all’agente che ha manifestato più volte le sue perplessità.

Senza rinnovo, l’addio in estate sarebbe inevitabile e i nomi per la successione continuano a riempire le pagine dei giornali di calciomercato. L’ultima idea è in realtà un vecchio pallino del club rossonero, stiamo parlando di Mattia Perin. Il portiere di proprietà della Juventus, tornato protagonista con la maglia del Genoa, secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, sarebbe finito nuovamente nel mirino del Milan.

