Il Milan potrebbe riabbracciare Matteo Pessina, giocatore che si è messo in luce con la maglia del Verona, ma di proprietà dell’Atalanta.

Il centrocampo del Milan al termine della stagione potrebbe cambiare radicalmente volto. Gli addii di Jack Bonaventura e Lucas Biglia sono ormai certi. I rossoneri non hanno, infatti, alcuna intenzione di rinnovare i due contratti che scadranno il prossimo 30 giugno. La posizione di Franck Kessie e Lucas Paqueta resta, invece, tutta da scrivere così come quella di Krunic. Alla giusta offerta possono partire davvero tutti. Ad oggi, nonostante i tanti rumors di calciomercato, l’unico certo di rimanere è Ismael Bennacer.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI

Ci sarà spazio dunque per diversi innesti. Gazidis e i suoi uomini di mercato stanno guardando soprattutto all’estero ma dall’Italia potrebbe esserci un cavallo di ritorno. Come riporta ‘Tuttosport’, il Milan starebbe pensando di riportare a casa Matteo Pessina. Il calciatore classe 1997 si è trasferito all’Atalanta nell’affare che ha portato Andrea Conti a vestire il rossonero. Il giovane italiano si sta mettendo in mostra con il Verona e i bergamaschi gongolano per un nuovo possibile affare.

Pessina è finito nel mirino dei grandi club come Napoli, Roma e Lazio ma il Milan potrebbe avere una corsia preferenziale. I rossoneri infatti vantano una percentuale fra il 40-50% sulla futura rivendita del centrocampista, che potrebbe dunque essere acquistato dal Diavolo a metà prezzo rispetto alla concorrenza.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Tentativo per un big del Milan

Milan, doppio rinforzo italiano | Sfida al Napoli