Coronavirus, il bollettino del 7 giugno: 197 nuovi contagiati, 53 morti

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 7 giugno 2020, con gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Italia

La Protezione Civile come di consueto ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in merito alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale. Il bollettino odierno evidenzia 197 nuovi contagi su 49.478 tamponi analizzati nell’ultima giornata con li attualmente positivi che sono 35.262; 615 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 53 persone affette da Covid-19, per un totale di 33.899 decessi dall’inizio dell’epidemia. Le persone guarite sono invece 759, in totale sono 165.837. Sei Regioni registrano zero nuovi casi e si tratta di: Puglia, Friuli, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata.

