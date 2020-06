Calciomercato Inter, Vecino verso la Premier: ecco l’offerta

Matias Vecino continua ad essere nel mirino dei club inglesi. Il giocatore uruguaiano potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione alla giusta offerta

Matias Vecino non è certamente tra i calciatori ritenuti incedibili dall’Inter. L’uruguaiano ha dimostrato di essere un giocatore importante per Antonio Conte ma alla giusta offerta può lasciare il nerazzurro.

L’ex centrocampista della Fiorentina continua a piacere in Inghilterra, dove ha parecchio mercato.

Le squadre interessate a Vecino sono soprattutto Arsenal ed Everton ma attenzione al Tottenham di José Mourinho. A gennaio l’uruguaiano sarebbe potuto sbarcare a Londra nell’affare che ha portato Eriksen a Milano ma non è stato trovato l’accordo sulle cifre ma non è finita. Alcuni intermediari – come riporta il ‘DailyStar’ – avrebbero avuto dei contatti con gli Spurs per capire l’attuale interesse. La valutazione di Vecino è di circa 20 milioni di euro, non è escluso che a breve il Tottenham presenti un’offerta ai nerazzurri.

