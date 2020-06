Calciomercato Inter, dopo Lautaro Martinez: Simeone non molla

L’Inter è alla ricerca di un attaccante che possa rafforzare il pacchetto avanzato. L’idea più concreta degli ultimi giorni porta a Cavani. Le ultime sul suo futuro

Non c’è certezza sul futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino continua ad essere una priorità del Barcellona, che farà di tutto per portarlo in Spagna. I nerazzurri hanno ribadito che non lo lasceranno andare se non attraverso il pagamento della clausola rescissoria di 111 milioni di euro.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calciomercato Inter CLICCA QUI

L’Inter nel frattempo continua a sondare il calciomercato alla ricerca di un nuovo centravanti. Servono rinforzi ad Antonio Conte e tra i nomi in cima alla lista c’è sempre quello di Edison Cavani. Il riscatto da parte del Psg di Mauro Icardi, spinge ancor di più l’uruguaiano fuori dal club francese.

Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno lo porta ad essere una ghiottissima occasione. L’Inter ci sta pensando seriamente ma deve fare i conti con la concorrenza importante, rappresentata dall’Atletico Madrid.

I Colchoneros di Diego Simeone, che ci avevano provato seriamente a gennaio, secondo quanto riportato da ‘RaiSport’, sarebbero tornati alla carica per Cavani.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, UFFICIALE il nuovo calendario | Tutte le date e gli orari

Calciomercato Inter, eredità Lautaro | Anche il ‘Piano B’ può sfumare