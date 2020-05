Lazio, Strakosha: “Io positivo al Coronavirus? Le persone parlano troppo”

Il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, smentisce le voci di una sua positività al Coronavirus: “Se ne occuperà il mio avvocato”

Nessuna positività al Covid-19. Thomas Strakosha smentisce in prima persona le voci circolate nei giorni scorsi riguardo al suo presunto contagio: “Grazie a Dio sto bene. A volte le persone parlano troppo, ma se si tratta di salute non è giusto farlo. – ha dichiarato il portiere della Lazio a ‘FanZone’, come riportato dal portale albanese ‘Supersport’ – Sarà il mio avvocato ad occuparsi di queste cose, io mi sto allenando normalmente”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’estremo difensore biancoceleste è insomma concentrato solo sul sogno scudetto: “Speriamo di diventare campioni. Stiamo lavorando per inseguire questo sogno. Siamo vicini e speriamo di riuscire a battere la Juve e vincere il campionato”.

