Tutti gli aggiornamenti legati al virus che sta flagellando l’Italia e il mondo

Con numeri del contagio stabili, l’Italia prosegue la ‘Fase 2’ del Coronavirus. Il paese, tra difficoltà e paure, sta lentamente cercando la sua normalità. La Serie A è pronta a ripartire, prima però si porterà a termine la Coppa Italia. Dal 15 giugno torna il calcetto, dal 3 via libera per gli spostamenti tra le Regioni: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l’Italia e il mondo.

14.20 – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, commenta a ‘Sky Sport’ la ripartenza del calcio in Italia: “Pronti a ripartite, ma consapevoli dei rischi”.

12.30 – Il calcio piange Guzman, prima vittima del coronavirus. Il giocatore aveva 25 anni

11.20 – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sui social: “Giusta la riapertura tra le Regioni dal 3 giugno. Ma fino al 14 saranno obbligatorie le mascherine in Lombardia”.

10.35 – Polemica per la decisione della Grecia di riaprire i confini dal 15 giugno a 29 stati europei. Tra questi, non c’è l’Italia.

10.00 – L’Inter è furiosa e ha nuovamente minacciato di scendere in campo con la Primavera in Coppa Italia. La squadra nerazzurra sarebbe coinvolta in un tour de force non indifferente in caso di qualificazione in finale.

08.30 – L’Iss ha affermato che in Italia non si registra nessuna criticità legata al coronavirus. L’indice RT è inferiore a 1 in tutte le Regioni e dal 3 giugno si potrà viaggiare in tutta Italia. Oggi la decisione del Governo.

08.00 – Dal 15 giugno si potrà tornare a giocare a calcetto. L’annuncio ieri del ministro Spadafora: “Dal 15 giugno, con il nuovo Dpcm, si spera di far ripartire tutta la parte amatoriale.