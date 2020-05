Terzo sabato di Bundesliga dopo la ripartenza del campionato. Quattro le sfide in programma questo pomeriggio, alle 15.30.

Nuovo pomeriggio in compagnia del calcio tedesco in attesa della ripartenza della Serie A e degli altri campionati europei più importanti. Sono quattro le sfide in programma alle 15.30, in attesa della capolista Bayern Monaco che scenderà in campo nel posticipo delle 18.30. Calciomercato.it vi offre tutti i risultati aggiornati in tempo reale. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Hertha Berlino-Ausburg 2-0: 23′ Dilrosun, 93′ Piatek

Mainz-Hoffenheim 0-1: 43′ Bebou

Schalke 04-Werder Brema 0-1: 32′ Bittencourt

Wolfsburg-Eintracht Francoforte 1-2: 27′ rig. André Silva (E), 58′ Mbabu (W), 85′ Kamada (E)

CLASSIFICA BUNDESLIGA: Bayern Monaco 64; Borussia Dortmund 57; Bayer Leverkusen* 56; Lipsia 55; Borussia Moenchengladbach 53; Wolfsburg* 42; Hoffenheim* 42; Friburgo* 38, Hertha Berlino* 38; Schalke 04* 37; Colonia 34; Eintracht Francoforte 32; Ausburg * e Union Berlino 31; Mainz* 28; Fortuna Dusseldorf 27; Werder Brema 25; Paderborn 19

* una partita in più