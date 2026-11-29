Il Napoli non va oltre lo 0-0 in casa del Sassuolo e frena la sua rincorsa a un posto in Europa.
Gli azzurri vengono stoppati sul pareggio dagli uomini di D’Aversa che ottengono un punto importante in ottica salvezza. Nel finale anche proteste per un tocco di mano all’interno dell’area del Sassuolo con il Napoli che reclamava un calcio di rigore.
Andiamo a vedere i voti della sfida.
SASSUOLO (4-3-3): Muric 7; Walukewicz 6, Idzes 6, Caleta-Car 6, Doig 6 (64′ Obrador 5.5); Sulemana 6 (70′ Bakola 6), Matic 6.5, Thorstvedt 6; Berardi 6, Bowie 5.5 (64′ Esposito 6), Laurienté 6 (77′ Dominguez 6). Allenatore D’Aversa
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6; Spinazzola 6.5, Beukema 6, Rrahmani 6.5, Olivera 5.5 (62′ Favasuli 6); Anguissa 6 (77′ Giovane 5), Gilmour 5.5, McTominay 6; Politano 5.5 (62′ Neres 5.5), Hojlund 5 (83′ Lucca sv), Lang 6. Allenatore Allegri