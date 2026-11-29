I giallorossi affrontano l’undici di Juric all’Olimpico nel match che avrà inizio alle ore 18,00.
Dopo il super pareggio ottenuto sul campo del Paris Saint-Germain, la Roma ospita il Monza nella sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.
Gian Piero Gasperini cambia diversi uomini rispetto a quanto visto a Parigi e rilancia titolari Ghilardi, Ndicka, Lulli, Dybala e Malen. Ecco le probabili formazioni:
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, Koné, Wesley, Dybala, Mora, Malen. All. Gian Piero Gasperini
MONZA (3-4-2-1): Törnqvist, Kouadio, Goglichidze, Carboni, Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Chaby Mangas, Pessina, Robinson, Pereira Sousa Varela. All. Ivan Juric