La capolista del campionato fa visita ai granata che non attraversano un grandissimo momento di forma.
Alle ore 18:00 di oggi la Lazio farà visita al Torino nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra allenata da Gattuso occupa al momento la prima posizione in classifica con 32 punti, ma i granata vogliono sfruttare il fattore campo e fare risultato.
In casa Lazio c’è da registrare il recupero di Zaccagni, ma Taylor non ci sarà. Ecco le probabili formazioni:
TORINO (3-5-2): Perri, Comuzzo, Coco, Cömert, Fortini, Gineitis, Mandragora, Vlasic, Cacciamani, Adams, Simeone. All. Ignazio Abate
LAZIO (4-3-3): Mandas, Floriani Mussolini, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza, Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru, Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso