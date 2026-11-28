Gli azzurri faranno visita al Sassuolo domenica pomeriggio alle ore 15:00, ecco le ultimissime.

C’è grande entusiasmo in casa Napoli dopo il pareggio ottenuto sul campo del Manchester City in Champions League. Gli azzurri non vogliono di certo fermarsi qui e puntano a conquistare i tre punti nella delicata trasferta di campionato sul campo del Sassuolo, in programma domenica prossima.

C’è un piccolo campanello d’allarme, però, per Massimiliano Allegri che rischia di perdere De Bruyne: il centrocampista belga – secondo quanto riferito dal sito ufficiale del Napoli – avrebbe infatti svolto oggi lavoro differenziato per un affaticamento muscolare e sarebbe in dubbio per l’atteso match contro i neroverdi. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi di questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.