Il Milan potrebbe salutare ben quattro calciatori in vista del calciomercato di gennaio.

I rossoneri sono al lavoro per provare a migliorare la rosa a disposizione di Ruben Amorim con l’allenatore che ha costanti contatti con la dirigenza rossonera. Il tecnico ha già dato l’ok alla partenza di alcuni calciatori che non sembrano essere fondamentali per il suo gioco.

In difesa potrebbe salutare Estupinan con il terzino sinistro che ormai è diventato solamente un’alternativa per il ruolo di terzino sinistro con l’ex Brighton che potrebbe finire di nuovo in Premier League.

A centrocampo appare certo l’addio di Warren Bondo, ormai fuori dai piani del Milan da diversi mesi con il francese che potrebbe tornare in patria per via dell’interesse di diversi club di Ligue 1 nei suoi confronti.

Il giovane Comotto appare destinato al prestito secco al Genoa con De Rossi pronto a dargli spazio in vista della seconda parte di campionato. Addio anche per Camarda con il centravanti che potrebbe partire o per sei mesi o per 18 mesi andando a cercare continuità magari in un’altra squadra di Serie A.