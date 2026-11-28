Cresce l’attesa per l’anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A in programma alle ore 20,45.
Dopo la vittoria in Champions League contro lo Stoccarda, l’Inter riceve il Genoa in una delle gare più interessanti del 13esimo turno di campionato. I nerazzurri partono con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare l’undici allenato da Daniele De Rossi.
Diverse novità di formazione in casa Inter: Provedel potrebbe prendere il posto di Martinez in porta, in mezzo al campo Stankovic, Sucic, Jones e Mkitharyan si contendono due maglie per affiancare Barella, mentre davanti Pio Esposito (in vantaggio su Thuram) dovrebbe far coppia con Lautaro Martinez. Ecco le probabili formazioni:
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; P. Esposito, Lautaro Martínez. All. Cristian Chivu
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ehizibue, Wiafe, Traorè, Mitaj; Ellertsson, Messias; Osmajic. All. Daniele De Rossi