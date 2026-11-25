Il ds Marco Ottolini è stato nella capitale spagnola nelle scorse ore: tutti i dettagli

Nonostante le limitazioni imposte dai paletti del fair play finanziario, la Juventus ha già iniziato a muoversi con convinzione in vista delle prossime sessioni di calciomercato e le ultime indiscrezioni parlano di un blitz molto interessante in Spagna.

Secondo goal.com, infatti, Marco Ottolini sarebbe stato a Madrid per una doppia missione di mercato. Il direttore sportivo bianconero era sugli spalti dello stadio “Alfredo Di Stefano” per assistere alla partita di Youth League tra Real Madrid e PSV.

Stando all’articolo in questione, l’osservatore speciale era Daniel Yanez, autore di un’ottima prestazione e del gol del momentaneo 2-1. Il talento classe 2007 piace da tempi non sospetti alla Juve, che lo sta monitorando già da diversi mesi.

La missione iberica di Ottolini non è però finita qui. Questa sera, infatti, il dirigente bianconero sarà allo “Stadio Metropolitano” per vedere Atletico Madrid-Viking e incontrare la dirigenza colchonera, con cui ha ottimi rapporti. Il nome che viene subito in mente, va da sé, è quello di Alexander Sorloth, seguito a lungo anche la scorsa estate.

Luciano Spalletti chiede ancora un ‘nove’ puro e la speranza è che l’Atletico possa accettare di lasciar partire il bomber norvegese in prestito a gennaio. L’incontro servirà anche a fare un punto su Jonathan David, preso in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni dall’Atletico in estate.