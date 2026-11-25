L’attaccante francese non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo contrattuale con i nerazzurri

Autore di sei gol in campionato, Marcus Thuram deve ancora sbloccarsi in Champions League e spera di riuscirci già nell’imminente sfida contro lo Stoccarda. Oltre al calcio giocato, l’attaccante francese è in questi giorni protagonista di molte indiscrezioni di calciomercato.

A partire da quelle sulle trattative per il rinnovo che, secondo gli ultimi aggiornamenti, stanno subendo una frenata per la differenza tra richiesta e offerta. Una situazione di presunto stallo che viene monitorata con attenzione da alcune big europee.

Secondo Ekrem Konur, infatti, il PSG tramite intermediari avrebbe già fatto sapere all’entourage dell’attaccante dell’Inter di essere pronto a mettere sul piatto della bilancia un ingaggio da 7 milioni di euro fissi a stagione. Qualora dovessero ricevere il via libera del calciatore, i francesi proveranno a rompere gli indugi già nelle prossime settimane.

Sullo sfondo, restano vigili anche Chelsea e Manchester United. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2028, Thuram ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, ma secondo il giornalista esperto di mercato i nerazzurri potrebbero iniziare anche a trattare a 75 milioni.