Il commissario tecnico Mancini deve fare già dei conti con dei problemi in vista delle convocazioni per le partite di marzo valide per le qualificazioni ad Euro 2028.
Il CT azzurro, infatti, sa che avrà già dei problemi per quello che riguarda il reparto offensivo con tre calciatori che saranno fuori per infortunio.
Il primo di questi è Moise Kean con l’attaccante del Como che per la stessa ammissione di Cesc Fabregas dovrà restare fermo ancora per diversi mesi.
Fuori per infortunio anche il giovane Samuele Inacio con il Borussia Dortmund che ha confermato l’infortunio del giovane attaccante italo-brasiliano che dovrà quindi rimandare ancora una volta il suo esordio in Nazionale maggiore.
Difficile anche che possa essere convocato Antonio Vergara del Napoli che dovrebbe recuperare dal suo infortunio proprio in prossimità delle convocazioni per le prime partite di qualificazione a Europeo 2028.