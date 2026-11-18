La società partenopea è sempre concentrata anche sul mercato per cogliere eventuali occasioni.

Napoli attivissimo in ottica calciomercato e pronto a regalare nuovi rinforzi a Massimiliano Allegri dopo un inizio di stagione non proprio esaltante. La società partenopea è alla ricerca di un nuovo portiere visto che Meret e Milinkovic-Savic hanno deluso fin qui e adesso arrivano novità importanti proprio in tal senso.

Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe sulle tracce di Pedro Morisco, portiere classe 2004 del Coritiba e della nazionale brasiliana dove è stato convocato da Carlo Ancelotti in questa sosta dedicata alle nazionali.

Si tratta di un profilo giovane e davvero molto interessante che piace a diverse big europee, ma il Napoli vuole anticipare tutti ed è al lavoro per riuscirci.