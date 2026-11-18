Antonio Conte si avvicina al ritorno alla Juventus con l’allenatore salentino che ne ha parlato in una intervista rilasciata a Cronache di spogliatoio.

L’allenatore attualmente è senza contratto ed ha parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus affermando: “Penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere“.

Il tecnico salentino ha poi raccontato anche alcuni retroscena che lo hanno legato alla squadra bianconera di quando doveva diventare allenatore della Juventus dopo l’esperienza al Bari ed ha aperto ad un ritorno affermando però che lui dovrà essere senza contratto e la Juventus alla ricerca di un nuovo allenatore.