Il club rossonero è al lavoro per portare in Italia il forte difensore dello Sporting Lisbona e della Nazionale portoghese.

Il Milan è pronto a tutto pur di assicurarsi le prestazioni di Gonçalo Bernardo Inacio, difensore centrale classe 2001 dello Sporting Lisbona e della Nazionale portoghese. E adesso arriva una clamorosa apertura che di certo farà sorridere Ruben Amorim e i tifosi rossoneri.

Lo Sporting, infatti, non considererebbe più incedibile Inacio e sarebbe disposto a privarsene di fronte a un’offerta da almeno 40 milioni di euro. Il Milan segue anche altre piste per rinforzare la difesa, ma la priorità resta proprio il 25enne originario di Almada e adesso questa novità potrebbe rappresentare una svolta importante per il suo futuro.