Omari Hutchinson ha parlato del suo futuro affermando di voler restare al Milan ancora a lungo.
Il centrocampista offensivo, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Nottingham Forest, ha parlato ai cronisti presenti del suo futuro affermando di sperare di restare in rossonero ancora a lungo.
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Per quello che riguarda invece la sua posizione in campo, il nazionale giamaicano ha affermato di preferire di giocare sulla destra ma di essere pronto ad adattarsi a quelle che sono le richieste di Ruben Amorim, allenatore del Milan. Per trattenerlo in rossonero il Milan dovrebbe versare una somma attorno ai 50 milioni di euro.