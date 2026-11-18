Il vicepresidente nerazzurro si è soffermato sul futuro del talento argentino, oltre a esaltare Chivu e capitan Lautaro

Nico Paz è stato a lungo nei desideri dell’Inter, prima della conferma al Como dopo il nuovo accordo con il Real Madrid nell’ultimo mercato estivo.

Sul futuro del fantasista argentino è ritornato il connazionale e vice presidente nerazzurro, Javier Zanetti: “Nico Paz rimane un sogno? È un giocatore del Como e lo rispetto per questo. Sono felicissimo che stia facendo molto bene con l’Argentina”, ha sottolineato l’ex capitano dell’Inter a margine del ‘Premio Galbiati’ come ripreso anche dall’inviato di Calciomercato.it.

Zanetti applaude Chivu: “All’Inter non avevamo nessun dubbio”

Zanetti ha poi esaltato il lavoro di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter: “Non avevamo nessun dubbio, è uno di famiglia e conosce i nostri valori. Sta facendo ottime cose e in certi momenti sa fare la differenza”.

🗣️ #Inter – Javier #Zanetti esalta #Chivu a margine del Premio Galbiati: “Non avevamo nessun dubbio, è uno di famiglia e conosce i nostri valori. Sta facendo ottime cose e in certi momenti sa fare la differenza” 🐂 Il vicepresidente nerazzurro ha parole al miele anche per #Lautaro_Martinez: “Immaginavamo questo presente per Lauti, trasmette ogni giorno grande senso di appartenenza. Siamo contenti che sia il nostro capitano” 👀 Sul mercato e il sogno #Nico_Paz: “È del Como e lo rispetto per questo. Sono felicissimo che stia facendo molto bene con la Nazionale argentina” 🎥 @GiokerMusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 16, 2026

Parole al miele anche per Lautaro Martinez, vicino al rientro in campo: “Immaginavamo questo presente per Lauti, trasmette ogni giorno grande senso di appartenenza. Siamo contenti che sia il nostro capitano”, ha concluso Zanetti.