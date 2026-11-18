Clamorosa novità per quel che riguarda la panchina della Vecchia Signora, ecco le ultimissime.

A prescindere da quello che sarà l’epilogo di questa stagione, le strade di Luciano Spalletti e della Juventus si separeranno la prossima estate. Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di “JuveLive”, la dirigenza bianconera infatti avrebbe deciso di voltare definitivamente pagina nel 2027.

Ma chi sostituirà il tecnico di Certaldo? Al momento di va verso una corsa a tre tra Antonio Conte, Simone Inzaghi e Didier Deschamps. Il tecnico salentino è al momento libero e accetterebbe una eventuale chiamata bianconera anche perché l’altra importante panchina per cui era in lizza (Manchester United) è stata occupata da Pochettino.

Simone Inzaghi piace soprattutto all’amministratore delegato Carnevali e il suo contratto con l’Al-Hilal scadrà proprio il prossimo 30 giugno 2027, mentre il francese rappresenta al momento una semplice suggestione e conosce benissimo l’ambiente dove ha già allenato nella stagione 2006/07 riportando la Juve dalla Serie B alla Serie A. Chi la spunterà alla fine? Seguiremo con grandissima attenzione l’evolversi della vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.