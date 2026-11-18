Il Ceo della bianconero è intervenuto sul momento delicato della squadra: le sue dichiarazioni tra campo e mercato

La Juventus vuole tornare grande e in estate ha rivoluzionato la dirigenza affidandosi a Giovanni Carnevali. I risultati però non sorridono al momento all’ex dirigente del Sassuolo, con la squadra di Spalletti che sta faticando più del dovuto in campionato.

Carnevali si è soffermato sulla situazione complicata dei bianconeri: “C’è una struttura importante, adesso devono arrivare quei risultati a cui la Juve è abituata. Sappiamo le difficoltà che ci sono, ma con la proprietà le idee sono chiare”, ha risposto il Ceo della ‘Vecchia Signora’ intervenendo a ‘RCS Sport Industry Talk’ come ripreso dall’inviato di Calciomercato.it.

Juventus, Carnevali non si nasconde: “Dobbiamo bruciare i tempi”

Carnevali lancia poi l’allarme nel breve-medio periodo: “Purtroppo qualche errore è stato fatto e la problematica maggiore è il settlement agreement che non ci permette di fare investimenti importanti. Anche perché per vincere ci vogliono i campioni”.

⚠️ CARNEVALI: “NON POSSIAMO ACQUISTARE CAMPIONI” 🗣️ #Juventus – Il Ceo Giovanni #Carnevali sul momento complicato del club bianconero: “C’è una struttura importante, adesso devono arrivare quei risultati a cui la Juve è abituata. Sappiamo le difficoltà che ci sono, ma con la proprietà le idee sono chiare” ⛔️ Carnevali fa chiarezza sulla situazione della Juventus: “Purtroppo qualche errore è stato fatto e la problematica maggiore è il settlement agreement che non ci permette di fare investimenti importanti. Anche perché per vincere ci vogliono i campioni” 💥 Il dirigente bianconero – intervenuto a ‘RCS Sport Industry Talk’ – guarda comunque con ottimismo al futuro: “Io sono fiducioso, c’è tanta voglia di fare. Credo che riusciremo a bruciare i tempi per rendere di nuovo soddisfatti i nostri tifosi” 🎥 @GiokerMusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 18, 2026

L’Ad della Juventus guarda però positivo in prospettiva futura: “Io sono fiducioso, c’è tanta voglia di fare. Credo che riusciremo a bruciare i tempi per rendere di nuovo soddisfatti i nostri tifosi”.