Fuori dalla Nations League, in casa Italia si inizia a pensare ad Euro 2028 con gli azzurri che il prossimo 6 dicembre conosceranno gli avversari del girone di qualificazione.

L’Italia è stata eliminata dalla Nations League, ma inizia già a pensare alle qualificazioni in vista di Euro 2028. Gli azzurri sono stati inseriti in prima fascia. Andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le avversarie della squadra di Roberto Mancini nei gruppi di qualificazione alla competizione che si terrà tra poco più di un anno e mezzo.

Prima fascia

Spagna, Inghilterra, Francia, Belgio, Portogallo, Olanda, Danimarca, Germania, Norvegia, Italia, Croazia, Grecia

Seconda fascia

Svizzera, Svezia, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica Ceca, Ungheria, Irlanda del Nord, Serbia, Turchia, Galles, Slovenia, una tra Kosovo e Repubblica d’Irlanda

Terza fascia

Albania, Georgia, Islanda, Israele, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Slovacchia, Scozia, Ucraina, una tra Kosovo e Repubblica d’Irlanda

Quarta fascia

Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Kazakistan, Lettonia, Lussemburgo, Moldavia, San Marino

Quinta fascia Andorra, Azerbaigian, Gibilterra, Liechtenstein, Lituania, Malta