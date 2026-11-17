Quella bianconera è sicuramente tra le squadre più attive della Serie A in vista della finestra invernale di calciomercato.

La Juventus non ha assolutamente perso la speranza di arrivare a un laterale mancino di prospettiva e di sicuro affidamento e, proprio in tal senso, il nome da tenere maggiormente in considerazione è quello di Lorenzo Bernasconi, classe 2003 di proprietà dell’Atalanta.

Lo conferma l’edizione di oggi del “Corriere dello Sport”, secondo cui Carnevali e Massara sarebbero pronti a rifarsi sotto dopo i primi contatti avuti con la Dea già tra marzo e aprile.

Bernasconi, che proprio nelle ultime ore ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con l’Atalanta, viene valutato circa 25-30 milioni di euro. Una cifra importante che, però, non spaventa la Juventus.