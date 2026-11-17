I bianconeri vogliono assolutamente un nuovo centrocampista a inizio anno nuovo, ecco cosa sta succedendo.

Thuram e Locatelli ne avranno ancora per diversi mesi e, dunque, la Juventus continua a monitorare con attenzione il calciomercato con l’obiettivo di regalare un nuovo centrocampista a Luciano Spalletti, già a gennaio nel corso della sessione invernale.

I bianconeri – secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” – avrebbero chiesto nuove informazioni sul conto di André-Frank Zambo Anguissa, che ha il contratto in scadenza con il Napoli il prossimo 30 giugno 2027.

Il classe ’95 camerunese però preferirebbe fare ritorno all’Olympique Marsiglia, club in cui ha giocato dal 2015 al 2018, e questo aprirebbe a un altro clamoroso scenario. In caso di trasferimento in Francia di Anguissa, l’OM potrebbe a quel punto liberare Pierre-Emile Højbjerg, che piace proprio alla Juve. Un vero e proprio valzer di centrocampisti che rischia di stravolgere le strategie del club bianconero.