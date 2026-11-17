Bianconeri e rossoneri sono pronte a sfidare anche la concorrenza straniera per rinforzarsi sulle fasce

La sfida sul campo è finita con un pareggio (1-1), quella sul calciomercato deve ancora iniziare. Divise in classifica da ben sei punti, Juventus e Milan guardano con attenzione alla sempre più vicina sessione invernale di mercato, con alcune lacune da colmare sin dalla scorsa estate.

Le ultime indiscrezioni parlano anche di una possibile sfida per uno dei calciatori più interessanti della Serie A. Secondo fussball-news.de, infatti, bianconeri e rossoneri sono pronti a sfidare una folta concorrenza per Juan Miranda.

Già autore di sei assist in stagione, l’esterno spagnolo è sotto contratto con il Bologna fino al 30 giugno del 2028 dopo il rinnovo dello scorso maggio. Stando all’articolo in questione, il club rossoblù valuta il 26enne non meno di 25 milioni di euro.

Oltre alle italiane, anche Benfica, Crystal Palace, Newcastle e Porto sarebbero sulle tracce dell’ex Barcellona e Betis, ma Juve e Newcastle starebbero preparando offerte dirette da 15-20 milioni di euro.