L’ex dirigente di Milan e Monza ambisce alla poltrona di numero uno della FIGC: la conferma sul Ct azzurro

Roberto Mancini non si tocca, neanche in caso di ribaltone a capo della Federcalcio. Adriano Galliani lancia il guanto di sfida a Malagò e intanto ‘tranquillizza’ l’attuale Commissario tecnico della Nazionale.

In caso di elezione, l’ex dirigente di Milan e Monza non si affiderebbe a un altro allenatore per la panchina dell’Italia: “Se vinco confermo Mancini? Certamente, assolutamente sì“, ha chiosato Galliani a margine del ‘Premio Galbiati’ come ripreso anche dall’inviato di Calciomercato.it.

Galliani ha spiegato la decisione di candidarsi per le elezioni del 14 dicembre: “50 anni di calcio mi hanno imposto questa scelta. Ci sono troppe cose da sistemare e ho scritto tutto nel mio programma”.

👀 “Se vinco confermo Mancini? Certamente, assolutamente sì”

🇮🇹 Adriano #Galliani sulla presidenza alla FIGC e la sfida a Malagò: “Ho detto al mio avvocato di lasciar perdere sul ricorso, il calcio italiano ha già tanti problemi. 50 anni di calcio mi hanno imposto questa scelta. Ci sono troppe cose da sistemare e ho scritto tutto nel mio programma”

Infine sul Monza e Varela a margine del Premio Galbiati: “È il capocannoniere, normale che se ne parli tanto. Complimenti a chi lo ha scovato perché è un buonissimo giocatore”

🎥 @GiokerMusso

— calciomercato.it (@calciomercatoit) November 16, 2026